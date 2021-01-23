支付平台備付金 須由銀行管理清算

支付寶用戶不可直接買餘額寶

人行指，與2013年的《支付機構客戶備付金存管辦法》相比，是次新規明確規定，客戶備付金須全額交存至人行或符合規定的商業銀行；備付金劃轉亦須通過符合規定的清算機構辦理。對於備付金的監管工作，就由人行、清算機構和存管備付金的銀行負責。此外，新規亦明確，支付機構從事跨境人民幣支付、基金銷售支付或跨境外匯支付這類特定業務的，均要於銀行開設專用的待結算存款帳戶，這些專用帳戶的資金劃轉應由清算機構辦理。同時，支付機構之間不得相互直接對接支付業務，不得互相開立支付帳戶和進行備付金劃轉，支付機構之間的備付金劃轉仍然要通過清算機構辦理，且支付機構要提供交易流水、收款人與付款人信息等。新規自2021年3月1日起施行，並予半年過渡期。

日前人行公布的非銀行支付機構條例，已經禁止支付機構進行授信活動及不得挪用備付金，亦不能向用戶給予與備付金有關的利息等收益。而是次公布的備付金存管辦法，則更進一步明確支付寶將不可以直接購買餘額寶，且一切存款及交易都要經手銀行和清算機構。