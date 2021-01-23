銀保監：科技金融監管非針對民企

中銀保監副主席梁濤昨日在發布會中表示，民營企業是中國經濟的重要組成部分，金融監管部門歷來支持民營經濟的發展，而推出反壟斷措施並不是針對民營企業，亦非某一家企業，措施亦不會影響相關企業的正常業務發展。

指美團互助業務偏離主業

早前，螞蟻集團董事胡祖六曾經指出，如反壟斷法僅針對民企，「將是一場悲劇」。阿里昨日收報250.6元，全日跌3.1％，成交額達100.05億元。

梁濤表示，金融管理部門按照「強化反壟斷」和「防止資本無序擴張」基本要求，採取規範性措施，展開清理整頓。梁濤續指，措施符合反壟斷、反不正當競爭等市場經濟發展規律和法治要求，符合群眾及各類市場主體根本利益，與支持民營企業長期穩定健康發展的目標為完全一致。

對於百度及美團（3690）近日關閉旗下的「互助業務」，銀保監會首席風險官肖遠企回應指，「美團互助」業務偏離美團的主業，其「逆選擇風險」不斷增加是它停業的主要原因。肖遠企更稱，政府下一步將對網絡公司的網絡互助進一步關注，了解有關的運行方式，分析其風險情况，以採取相應的措施。美團收報380.2元，全日升1.3％，成交額74.1億元。

分攤患病負擔似保險 中央關注風險

「互助業務」早在2011年便出現，採取「一人生病，眾人分攤」的運營模式，透過多人參加，以降低患者自身所需要承擔的風險，該運作模式和提供的服務如同保險業近似。

近年多間科網企業相繼推出自家運作「互助業務」（表1），包括螞蟻的「相互寶」，目前參與人數逾1億，於9月時發文回應銀保監將其業務納入監管，表示期待監管更多指導。小米（1810）的「小米互助」，目前參與人數達25萬。

但是最近多間科網公司主動關停其「互助業務」，美團於上周五（15日）宣布，基於集團的業務調整，「美團互助」將於本月底正式停業，並會全額退還會員的分攤費用。百度的「燈火互助」則於去年9月終止有關業務，原因是參與成員人數少於50萬，不到計劃的十分之一。