科創板納滬港通 僅限專業投資者

相關H股同納港股通

港交所指出，根據滬深港三地交易所早前就滬深港通股票範圍所達成的共識，屬於上證180、上證380指數成分股的科創板股票，或H股在港上市的A+H股公司，將根據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍，而對應的H股亦會根據滬深港通現行安排，調入港股通股票範圍。

根據公布，滬股通方面，2月1日將新增12隻股份，包括H股在港上市的康希諾（6185）、君實生物（1877）、以及睿創微納、海爾生物等，合計有586隻合資格股份，而可進行保證金交易及可沽空證券名單就增至482隻。另外，A股在深交所上市A+H股公司，其對應的H股亦將於2月1日（周一）起正式可透過滬港通下的港股通買賣。

港交所表示，3家交易所將繼續密切合作，持續改善互聯互通機制。上交所就在公告指，科創板股票納入滬港通股票範圍，是中國資本市場對外開放一個重要舉措，不但擴大互聯互通投資範圍，為境外投資者提供更豐富的投資領域，進一步完善中國資本市場投資者結構，更為國際化。