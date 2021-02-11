北水淨買入不足百億 恒指挫近500點 破頂藍籌連日率先調整 科指一周升11%歷來最佳

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日跌1.78%，報11,677點，科指跌0.45%，收報9765點。截至昨晚11時30分，恒指夜期報29,422點，低水26點。

恒指本周最高曾見30,135點，為2019年5月以來首次，雖然未能守穩，不過總結全周仍升874點或3.06%，連升4周，國指累升3.15%。北水上周主力流入科技股，科指周中曾高見9952點，全周急升11.28%，是歷來最好表現的一周。

北水撤小米中移 共流走近9億

北水繼續大額買入騰訊（0700），昨日錄得37.35億元淨買入，該股昨升1.25%，美團（3690）亦有13.16億元淨買入，昨升1.33%。不過小米（1810）則被淨沽出6.7億元，昨跌3.72%，受限於美國投資禁令的中國移動（0941），月初獲大額北水支持，不過昨日被淨沽出2.12億元，昨跌2.76%。

另外，藥明生物（2269）和吉利汽車（0175）亦分別有2.02億元和1.36億元淨流出。

友邦昨挫3.3% 高位累跌逾8%

恒指雖在昨天才明顯下跌，但本周中期，多隻破頂的藍籌已率先回吐，例如友邦保險（1299）昨跌3.28%，為拖累恒指下跌最多的股份，自本周二的歷史高位累跌8.14%；蒙牛乳業（2319）自月初新高已累跌14.02%，吉利汽車（0175）和安踏體育（2020）亦自歷史高位分別累跌9.86%和4.93%。

曾獲北水大力支持的中移動和中海油（0883），則自近期高位累跌7.57%和10.24%。

分析：整固更健康 宜守28800

恒指周中出現嚴重超買信號，昨日14天RSI（相對強弱指數）回到80以下。第一上海首席策略師葉尚志表示，目前仍視恒指在為升後的獲利回吐，高位整固後對後市發展較為健康。

不過如果恒指失守28,800點，回補本周二的上升缺口，投資者則需要小心，重新判斷是否仍是整固。

葉尚志認為，市場或借大市調整機會換馬，友邦、蒙牛等股份並非北水主力吸納對象，承受回吐壓力更大。北水繼續吸納騰訊和港交所，他指基金等機構投資者過去已有吸納這些股份作長線部署，遇到回吐時受壓較少，亦會是換入的目標。