郭晉安胞姊沽紅磡工廈 13年獲利逾2000萬

磁帶大王6256萬沽塘尾道工廈

另有「磁帶大王」之稱、資深投資者陳秉志過去數月接連減磅套現，繼早前以4280萬元沽出薄扶林碧瑤灣一個住宅後，最新以6256萬元沽出旺角塘尾道50至52號工廈地下，面積約6256方呎，成交價6256萬元，呎價1萬元。物業連租約沽出，月租約19萬元，即買家可享租金回報3.6厘。陳秉志2001年以約1908萬元購入物業，持貨近20年，帳面賺4348萬元，物業升值近2.3倍。

此外，市場消息指陳秉志持有的灣仔軒尼詩道364至366號地舖，面積約1300方呎，2014年以約5600萬元購入，現租予泰國菜館，月租13萬元，租期至2023年1月，商舖獲準買家以6500萬元洽購，料短期落實成交，若順利售出，陳帳面賺900萬元或16%。