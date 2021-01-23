郭晉安胞姊沽紅磡工廈 13年獲利逾2000萬

【明報專訊】受惠於政府對非住宅物業撤辣，工廈物業交投轉趨暢旺。土地註冊處資料顯示，紅磡民樂街23號的駿昇中心5樓A室，面積6232方呎，上周以3240.64萬元成交，呎價5200元。原業主為草姬國際有限公司創辦人郭致因（KWOK CHI YAN GAMMY），即視帝郭晉安胞姊，2007年10月以1171.616萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利2069.024萬元，物業升值1.8倍。
磁帶大王6256萬沽塘尾道工廈
另有「磁帶大王」之稱、資深投資者陳秉志過去數月接連減磅套現，繼早前以4280萬元沽出薄扶林碧瑤灣一個住宅後，最新以6256萬元沽出旺角塘尾道50至52號工廈地下，面積約6256方呎，成交價6256萬元，呎價1萬元。物業連租約沽出，月租約19萬元，即買家可享租金回報3.6厘。陳秉志2001年以約1908萬元購入物業，持貨近20年，帳面賺4348萬元，物業升值近2.3倍。
此外，市場消息指陳秉志持有的灣仔軒尼詩道364至366號地舖，面積約1300方呎，2014年以約5600萬元購入，現租予泰國菜館，月租13萬元，租期至2023年1月，商舖獲準買家以6500萬元洽購，料短期落實成交，若順利售出，陳帳面賺900萬元或16%。