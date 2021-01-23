太古城本月成交33宗 3個月最旺

太古城日前單日更連錄3宗成交，其中1個連租約單位以1186萬元沽出，實呎撲2.1萬元。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，有關單位為恒天閣高層F室，實用567方呎，2房間隔，望內園，以1186萬元連租約易手，實呎20,917元。原業主2012年12月840萬元購入，帳面獲利346萬元或41%。

保利協鑫董事長6388萬沽貝沙灣

此外，屯門上車屋苑康麗花園亦錄高價成交。美聯市務經理（銷售）李家銘表示，單位為1座高層A室，實用362方呎，2房間隔，外區首置客以505萬元承接，成交價創屋苑同類單位新高，實呎13,950元。原業主1997年3月138萬元購入，帳面獲利367萬元或2.7倍。

土地註冊處顯示，由保利協鑫能源控股（3800）董事長朱共山（ZHU GONGSHAN）持有的薄扶林貝沙灣2期1座高層A室，本月初連一個車位以6388萬元易手，以實用面積1955方呎計，3房雙套連儲物室間隔，實呎32,675元。朱共山2006年7月斥2375萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利4013萬元或1.7倍。

CCL三大指數齊跌兩周

此外，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報176.16點，按周跌0.21%，主要反映上月底樓市表現。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.61點，按周跌0.22%，而CCL（中小型單位）報176.19點，按周跌0.16%。三大整體指數齊跌兩周，但跌幅明顯收窄。

四大分區指數方面，新界西CCL Mass最新報166.81點，創9周新高，按周升2.51%，升幅為38周以來最大。新界東CCL Mass報186.68點，按周跌1.75%，近四周走勢反覆上落。港島CCL Mass報182.72點，按周跌0.79%，連跌兩周共2.56%。九龍CCL Mass報172.08點，按周跌0.88%，連跌兩周共2.62%。