西九商業地王申改規劃觸礁 新地稱失望

新地指項目以人為本 具社會裨益

新地回應稱，很有誠意為油尖旺區提供一個最合適的發展方案，希望項目能創造更大的公共空間，使該處成為西九龍的全新城市核心，與附近的西九文化區締造協同效應，並將詳細研究委員會的意見，積極作出適當跟進及檢討，以建設一個以人為本、具社會裨益的發展項目。

規劃署日前不反對計劃

新地等去年9月向城規會遞交修訂的發展方案，將商用空間重新分配，整個項目以不多於5倍地積比作發展，寫字樓擬建2幢商廈，較過去核准的3幢減少1幢，涉約256.18萬方呎樓面，較2010年已獲批方案減少28.64萬方呎或10%；另設60.28萬方呎零售樓面，較過去核准方案增加28.63萬方呎或90%。同時，發展方案亦提高休憩用地及綠化空間至9.15萬方呎。

東半山嶺南小學舊址申建14伙

另一邊廂，嶺南教育機構持有的東半山司徒拔道15號及東山臺7號嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，位於新地正推售的CENTRAL PEAK旁，新近向城規會改劃為住宅。據城規會文件顯示，上述地皮面積約1.73萬方呎，現為「政府、機構或社區（4）」、「住宅（丙類）1」及「綠化地帶」用地，嶺南教育機構申請改劃為「住宅（丙類）3」用途，擬議地積比率2.01倍作發展，計劃興建2幢分別4及5層高住宅，提供14個住宅單位，總樓面約34,811方呎。

申請人指出，過去10年嘗試將地盤繼續用作教育用途，並在2015年提交換地申請，以容許在地盤重建作綜合校舍，但遭到當區居民強烈反對，同時亦得不到政府財政支持。上址自2013年底起，沒有作實際用途，地盤亦一直處於空置狀態，希望透過改劃用地以增加房屋供應。