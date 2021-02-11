MONACO盡推餘貨 91伙折實均呎2.5萬

77/79 PEAK ROAD首推3洋房招標

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO經兩輪銷售共售275伙，帶動集團本月迄今沽逾285伙、套現逾36.8億元，而MONACO因向隅客眾多，昨盡推餘下所有91個標準戶，實用280至727方呎，包括7個開放式戶、14個1房戶、10個2房戶、60個3房戶，維持最高20.5%直減折扣，折實價666萬至1927萬元，整批折實均呎25,175元。

黄光耀表示，上述新推單位提價約1.5%，預計沽清套現13億元（折實計），日內公布銷售安排，最快下周開售。至於MONACO另1伙特色戶，屬2A座38樓A室，實用1394方呎連779方呎天台，擬招標發售。

此外，多個貴價盤下周推出單位招標；九倉持有丶會德豐地產銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，首推3幢洋房，包括77A號屋、77D號屋和77F號屋，實用6061至7388方呎，招標日期分別為1月29日（下周五）、2月5日及2月16日，每日招標3小時。

另新地（0016）重推早於1998年開售的大潭皇府灣，推出25號屋，於下周一起（25日）招標，2月11日截標；洋房實用為3447方呎。

EIGHT STAR STREET推3伙招標

太古地產（1972）旗下樓花期長約2年的灣仔EIGHT STAR STREET，亦推出3伙，包括2樓C室、6樓B室及19樓A室，實用分別555、497及913方呎，指引價分別2338萬、2028萬及3828萬元，即實呎分別4.21萬、4.08萬及4.19萬元，本月26日（下周二）起招標，3月4日截標。