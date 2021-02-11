SILVERSANDS均呎逼2萬 區內新高 1房折實586萬起 首批逾九成建期低於千萬

明報記者 林可為

啟德MONACO開出紅盤、將軍澳日出康城LP10今首輪推售179伙之際，再有全新盤參戰。信置馬鞍山SILVERSANDS，昨以折實均呎19,888元首推50伙，單位包括20伙1房戶、30伙2房戶，折實價586.3萬至1039.9萬元、折實實呎18,889至20,802元；入場單位為5A座1樓、實用306方呎F室1房戶，折實價586.3萬元，折實實呎19,160元。

今日開放示範單位及收票

至於建築期付款，最高直減折扣15%，與上述即供付款最高折扣相差3.5%；若採建築期付款，有46伙的折實價低於千萬元（個別低於600萬元），即可承做最高八成至九成按保。信置集團聯席董事田兆源形容，SILVERSANDS首推屬「健康開心價」，設於西九龍御金‧國峯中港薈商場的示範單位即日對外開放，並接受認購，日內上載銷售安排。

建期與即供相差3.5%折扣

可留意的是，同區近年推出新盤，包括中信泰富2019年推出的馬鞍山峻源，首推折實均呎15,999元；另新地（0016）雲海、內房碧桂園（2007）泓碧，2018年首推折實均呎分別16,988元、16,497元。相比之下，SILVERSANDS首批折實均呎，較區內其他近年推出的新盤首批折實均呎高出17%至24%不等，為區內最高首批折實均呎的新盤。

帝御‧嵐天料下周接力開價

另發展商亦提供20%二按，最長還款期20年，首2年息率P減2厘（P為5厘計），之後息率為P，申請人士須提供還款能力證明文件。

SILVERSANDS由4座組成，共提供160伙，涵蓋1房到4房間隔，單位實用266至1654方呎，其中第3座A室為項目4房則王，實用1249方呎、4房雙套連工作間（連廁所）間隔，客廳闊約7.5米，連54方呎露台，享海星灣海景。

除SILVERSANDS外，香港小輪（0050）及帝國集團發展的屯門青山灣帝御‧嵐天，最快下周開價；項目提供557伙，單位實用184至388方呎、屬開放式至2房間隔。