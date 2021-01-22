黃竹坑站上蓋「港島南岸」共涉5200伙

對於住宅市場前景，鄧氏指，市場對住宅需求仍然存在，如集團去年推售沙田大圍站柏傲莊，及將軍澳日出康城各期住宅項目，銷情亦佳，反映住宅需求大，加上近期股市蓬勃，若新盤定價合理，料獲市場承接。

商場THE SOUTHSIDE料下半年招租

鄧智輝又表示，黃竹坑站商場命名為THE SOUTHSIDE，涉約51萬方呎，設有5層商舖樓層、共150間商舖，期望今年下半年開始招租，預計2023年落成。

港鐵投資物業總經理陳宛冰補充，期望THE SOUTHSIDE能服務區內居民的衣食住行，目前亦接獲部分港鐵商場租戶對商場的招租查詢。鄧氏又透露，將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」，最新出租率為85%，又指集團自去年2月起，已因應疫情為旗下零售租戶提供援助，特別是中小型租戶。

此外，九倉（0004）上月以破住宅官地每方呎樓面地價紀錄46,272元投得的山頂文輝道地王，地政總署昨日以不記名方式公布投標價，入標價介乎60.38億至106.88億元，即每方呎樓面地價介乎23,282至41,213元，即九倉中標價較次標高13.12億元或12%。

九倉奪文輝道地王中標價高次標12%

資料顯示，山頂文輝道豪宅地皮，原由文輝道2、4、6、8、9及11號組成，惟2018年推售時，發展商因出價未達政府底價而流標收場，發展局去年中決定以「一拆二」出售，並先推出文輝道2、4、6、8號，可建樓面縮減，終由九倉以120億元投得。