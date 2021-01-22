董建華家族沽愛都大廈 23年賺6倍

市場消息指，上述由董建華家族成員持有的愛都大廈1座高層A室，實用2888方呎，4房間隔，以約1.4億元售出，實呎約4.85萬元，成交價及呎價均料創項目新高。原業主1998年9月、即董建華上任特首後1年多以2000萬元購入，持貨23年，帳面獲利約1.2億元或約6倍。

萬景峰4房2750萬 2年新高

此外，美聯物業首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣萬景峰2座高層A室，實用1277方呎，4房雙套房間隔，以2750萬元成交，實呎21535元，售價及呎價均為屋苑近2年新高。原業主2013年以約1680萬元購入，持貨約8年，帳面獲利1070萬元離場，賺幅約64%。

另外，大型上車屋苑同錄高價成交。市場消息指，馬鞍山新港城L座中層07室，實用338方呎，2房間隔，早前以660萬元放盤，隨即獲買家洽購，最終「零議價」以660萬元成交，實呎19,527萬元，呎價為屋苑近2年新高。原業主2016年416萬元購入單位，持貨4年多，帳面獲利244萬元或59%。

新港城2房實呎逼近2萬元

事實上，本月大型屋苑交投回升。美聯市務經理（銷售）鄭文昌指，元朗YOHO Midtown上月僅錄得5宗成交，但本月截至21日已錄10宗成交，交投量比上月全月升逾1倍，其中2座中層F室，實用475方呎，2房間隔，以768萬元成交，實呎16,168元，屬市價水平。原業主2014年450萬元購入單位，帳面獲利318萬元或約七成。

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，荔枝角昇悅居本月至今暫錄約4宗成交，而上月全月只錄得2宗成交，交投明顯倍升，其中昇悅居5座中高層D室，實用378方呎，1房間隔，以725萬元易手，實呎19,180元，屬市價水平。原業主2012年以390萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利335萬元或近九成。