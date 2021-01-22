帝御．嵐天最快下周開價

今期帝御．嵐天位於整個項目後排位置，即樓盤第6、7座，戶型亦較過去兩期為細。林達民透露，今期共有557伙，由開放式至2房，實用面積最細184方呎，為帝御系列中面積最細，最大單位實用面積則為388方呎，並不設特色單位。景觀方面，今期約半數單位望內園，另外約半數則望山景及哈羅國際學校。林補充，帝御．金灣及帝御．星濤合共累沽1058伙，佔該兩期單位約86%，套現約51.3億元，其中帝御．星濤平均成交實呎約1.48萬元。

傲瀧4房業主撻大訂 遭殺訂538萬

新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，最新沽出11座3樓B室，屬實用1837方呎4房戶，成交價3343萬元、實呎18198元，買家可享1440日即約4年特長成交期。據成交紀錄冊，單位原於2018年5月以3583.4萬元售出，惟該買家新近撻大訂，料遭沒收15%訂金約538萬元，而上述新成交價，較逾兩年半前成交價低約7%，主要與付款辦法不同有關。