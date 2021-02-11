經濟

香港地產

MONACO昨次輪133伙近沽清 5日內兩輪累沽275伙 套現逾32億

【明報專訊】雖然本港失業率創16年新高，但本月新盤市况仍熾熱。會德豐地產啟德MONACO，昨次輪以價單推售的120伙接近清袋，同日推出招標的13伙3房戶更售罄，意味項目5日來經兩輪銷售共沽275伙，佔單位總數399伙近七成，套現逾32億元。至於明日接力登場、首輪開售179伙的南豐將軍澳日出康城LP10，過去8日累收逾5160票超額28倍。周二晚突上載樓書的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，料將隨時開價參戰。

明報記者 林可為

今年新盤市場首個紅盤、周日首輪發售145伙全數清袋的MONACO，昨次輪以發價單形式，推售120伙開放式至3房戶，整批折實均呎2.42萬元，單位折實662萬元入場，昨日下午3時起開售，至晚上9時沽出約117伙，售出比率為98%。MONACO亦推出13伙3房戶招標，全屬2A座A室、實用762方呎3房1套連工作間設計，推售前已接獲31份標書，並全數沽清。

會德豐黃光耀：項目短期加價加推

該批單位成交價1888.8萬至2120萬元、成交實呎介乎24,787至27,822元；當中37樓A室成交價2120萬元、實呎27,822元，成交價和呎價齊創MONACO新高紀錄。換言之，MONACO昨售出130伙、單日套現近16億元，連同首輪銷售，全盤過去5日共沽275伙，佔項目單位總數399伙近七成，套現逾32億元，整體平均實呎24370元。會德豐地產常務董事黃光耀指表示，MONACO短時間內將加推單位應市，預告有一定加價空間，加幅約5%，預料下周有機會開展第三輪銷售。

LP10 8日收逾5160票 超額28倍

MONACO熱賣帶動啟德一手餘貨成交；保利（0119）已屆現樓的啟德龍譽，本月迄今累售3伙、吸金逾1億元，最新透過招標以3310萬元售出2A座37樓B室，實用891方呎3房戶、實呎3.71萬元，買家成交期90日。嘉華（0173）啟德同區嘉峯匯，昨亦售出7伙，單位成交價812萬至1175萬餘元，項目1月迄今累售單位增加至近80伙。

至於南豐日出康城LP10，明首輪發售179伙，昨截止認購登記，南豐表示上周四收票起，過去8日累收逾5160票，超額約28倍。LP10是次不設大手客揀樓時段，每組買家最多可購4伙，2房折實入場費699萬元起，今批單位折實價計市值約16.2億元。

SILVERSANDS料隨時開價

信置旗下樓花期長約19個月的馬鞍山SILVERSANDS，繼周二晚突擊上載樓書後，今日將開放示範單位予傳媒參觀，料隨時開價。

相關字詞﹕信置 南豐 龍譽 嘉峯匯 會德豐地產

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