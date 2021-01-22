Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年1月22日星期五
技術取勝
投資策略
北水潮退 港股3萬點曇花一現 港股通淨買入減兩成 沽空率3個月高
趁騰訊新高 劉熾平減持套2.56億
比亞迪配股籌299億 股價先跌後升
港基本通脹見負數 11年來首次
中產見通縮 基層仍面臨通脹
三大中資電訊商聯手 促紐交所覆議除牌決定
久康就除牌決定提司法覆核 轟復牌條件「加碼」 錯誤計算死線期限
李小加構思「滴灌通」助中小企融資
富邦伙HKT拓金融科技合作
摩通料22隻中概股 符合「回歸」條件
思摩爾盈喜 去年經調整純利增逾70%
中手游引入金庸IP 首攻港澳台
雅各臣分拆健倍苗苗 已通過上市聆訊
花旗調查：8%受訪者 認為現時是置業良機
宏基資本向加企放貸4840萬 股東華裔夫婦為加國地主 曾捲逼遷糾紛
基匯財團獲53億綠色貸款 助購英皇道1111號
螞蟻聯昌馬國電子錢包 擬融資近12億
拜登煞停美加油管合作項目 推翻特朗普決定 《華爾街日報》：等同掌摑盟友
基金Kynikos 沽空特斯拉5年終放棄
美首申失業救濟維持90萬
張兆聰：資源股向好 贛鋒鋰業呈突破
張宗永：做火箭？抑或做螺絲？
技術取勝：中生製藥短線上望8.3元
盧駿匡：小心恒指見頂急回 宜先鎖定利潤
港航伙4名傳奇書法藝術大師推利市封
16機構拒收現金被罰款 人行批「服務意識不強」
劉思明：商品市場向好 紫金水漲船高
周顯：行駛時間長充電時間短 電動車暫未做到
譚新強：邪不能勝正
湯文亮：美國外憂內患 祝拜登好運
完成脫歐 英樓市創6年最大升幅 代理：最壞時刻已過 料資金持續流入
盧楚仁：拜登耶倫強勢回歸 富人稅成市場焦點
MONACO昨次輪133伙近沽清 5日內兩輪累沽275伙 套現逾32億
帝御．嵐天最快下周開價
董建華家族沽愛都大廈 23年賺6倍
貝沙灣洋房36萬租出 疫下加租一成
黃竹坑站上蓋「港島南岸」共涉5200伙
任達華夫婦3500萬沽太子舖
技術取勝：中生製藥短線上望8.3元
【明報專訊】中國聖牧上試1元關口（圖）
上 / 下一篇新聞
北水潮退 港股3萬點曇花一現 港股通淨買入減兩成 沽空率3個月高
趁騰訊新高 劉熾平減持套2.56億
比亞迪配股籌299億 股價先跌後升
港基本通脹見負數 11年來首次
中產見通縮 基層仍面臨通脹
三大中資電訊商聯手 促紐交所覆議除牌決定
久康就除牌決定提司法覆核 轟復牌條件「加碼」 錯誤計算死線期限
李小加構思「滴灌通」助中小企融資
富邦伙HKT拓金融科技合作
摩通料22隻中概股 符合「回歸」條件
思摩爾盈喜 去年經調整純利增逾70%
中手游引入金庸IP 首攻港澳台
雅各臣分拆健倍苗苗 已通過上市聆訊
花旗調查：8%受訪者 認為現時是置業良機
宏基資本向加企放貸4840萬 股東華裔夫婦為加國地主 曾捲逼遷糾紛
基匯財團獲53億綠色貸款 助購英皇道1111號
螞蟻聯昌馬國電子錢包 擬融資近12億
拜登煞停美加油管合作項目 推翻特朗普決定 《華爾街日報》：等同掌摑盟友
基金Kynikos 沽空特斯拉5年終放棄
美首申失業救濟維持90萬
張兆聰：資源股向好 贛鋒鋰業呈突破
張宗永：做火箭？抑或做螺絲？
技術取勝：中生製藥短線上望8.3元
盧駿匡：小心恒指見頂急回 宜先鎖定利潤
港航伙4名傳奇書法藝術大師推利市封
16機構拒收現金被罰款 人行批「服務意識不強」
劉思明：商品市場向好 紫金水漲船高
周顯：行駛時間長充電時間短 電動車暫未做到
譚新強：邪不能勝正
湯文亮：美國外憂內患 祝拜登好運
完成脫歐 英樓市創6年最大升幅 代理：最壞時刻已過 料資金持續流入
盧楚仁：拜登耶倫強勢回歸 富人稅成市場焦點
MONACO昨次輪133伙近沽清 5日內兩輪累沽275伙 套現逾32億
帝御．嵐天最快下周開價
董建華家族沽愛都大廈 23年賺6倍
貝沙灣洋房36萬租出 疫下加租一成
黃竹坑站上蓋「港島南岸」共涉5200伙
任達華夫婦3500萬沽太子舖
北水潮退 港股3萬點曇花一現 港股通淨買入減兩成 沽空率3個月高
趁騰訊新高 劉熾平減持套2.56億
比亞迪配股籌299億 股價先跌後升
港基本通脹見負數 11年來首次
中產見通縮 基層仍面臨通脹
三大中資電訊商聯手 促紐交所覆議除牌決定
久康就除牌決定提司法覆核 轟復牌條件「加碼」 錯誤計算死線期限
李小加構思「滴灌通」助中小企融資
富邦伙HKT拓金融科技合作
摩通料22隻中概股 符合「回歸」條件
思摩爾盈喜 去年經調整純利增逾70%
中手游引入金庸IP 首攻港澳台
雅各臣分拆健倍苗苗 已通過上市聆訊
花旗調查：8%受訪者 認為現時是置業良機
宏基資本向加企放貸4840萬 股東華裔夫婦為加國地主 曾捲逼遷糾紛
基匯財團獲53億綠色貸款 助購英皇道1111號
螞蟻聯昌馬國電子錢包 擬融資近12億
拜登煞停美加油管合作項目 推翻特朗普決定 《華爾街日報》：等同掌摑盟友
基金Kynikos 沽空特斯拉5年終放棄
美首申失業救濟維持90萬
張兆聰：資源股向好 贛鋒鋰業呈突破
張宗永：做火箭？抑或做螺絲？
盧駿匡：小心恒指見頂急回 宜先鎖定利潤
港航伙4名傳奇書法藝術大師推利市封
16機構拒收現金被罰款 人行批「服務意識不強」
劉思明：商品市場向好 紫金水漲船高
周顯：行駛時間長充電時間短 電動車暫未做到
譚新強：邪不能勝正
湯文亮：美國外憂內患 祝拜登好運
完成脫歐 英樓市創6年最大升幅 代理：最壞時刻已過 料資金持續流入
盧楚仁：拜登耶倫強勢回歸 富人稅成市場焦點
MONACO昨次輪133伙近沽清 5日內兩輪累沽275伙 套現逾32億
帝御．嵐天最快下周開價
董建華家族沽愛都大廈 23年賺6倍
貝沙灣洋房36萬租出 疫下加租一成
黃竹坑站上蓋「港島南岸」共涉5200伙
任達華夫婦3500萬沽太子舖
prev
next