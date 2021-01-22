美首申失業救濟維持90萬

【明報專訊】美國就業市場上周進展不大。在截至1月16日當周，美國首次申領失業救濟人數繼續維持在90萬水平，但略低於經濟師的預期的92.5萬。最新的首次申領數字，僅較截至1月9日當周的92.6萬申領人數略為下滑。由於疫情持續，使美國的商業及招聘活動繼續受限。自去年3月美國疫情惡化以來，仍有超過1800萬美國人繼續領取不同形式的失業援助。美國紐約金融機構Bankrate表示，美國的失業數據突顯擴大援助的必要。美股三大指數在周三拜登上任美國總統首日齊創新高後，昨早段變化不大。
歐洲廣泛地區疫情加劇、防疫封鎖措施持續之際，歐洲央行理事會重申其「超寬鬆的貨幣政策」不變，基準利率將按兵不動，預計主要利率將維持在當前或更低水平，直至通脹前景穩步邁向接近2％的目標。由於歐央行在去年12月會議才將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的規模擴大5000億歐元（約4.7萬億港元），因此歐央行昨決定將買債總規模繼續維持在1.85萬億歐元（約17.4萬億港元）水平。當局將維持進行淨購買，直到疫情危機結束。
歐央行：疫情對歐元區構成「嚴重風險」
歐洲央行行長拉加德昨表示，疫情仍對歐元區經濟構成「嚴重風險」，充足的貨幣刺激仍然重要。她預期歐元區未來數月的經濟表現仍有「很高的不確定性」。此外，日本央行昨維持貨幣政策不變，並預計截至3月止財年GDP將萎縮5.6%。由於東京及鄰近都道府縣本月初進入緊急狀態，料1至3月季度經濟活動放緩。