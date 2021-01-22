美首申失業救濟維持90萬

歐洲廣泛地區疫情加劇、防疫封鎖措施持續之際，歐洲央行理事會重申其「超寬鬆的貨幣政策」不變，基準利率將按兵不動，預計主要利率將維持在當前或更低水平，直至通脹前景穩步邁向接近2％的目標。由於歐央行在去年12月會議才將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的規模擴大5000億歐元（約4.7萬億港元），因此歐央行昨決定將買債總規模繼續維持在1.85萬億歐元（約17.4萬億港元）水平。當局將維持進行淨購買，直到疫情危機結束。

歐央行：疫情對歐元區構成「嚴重風險」

歐洲央行行長拉加德昨表示，疫情仍對歐元區經濟構成「嚴重風險」，充足的貨幣刺激仍然重要。她預期歐元區未來數月的經濟表現仍有「很高的不確定性」。此外，日本央行昨維持貨幣政策不變，並預計截至3月止財年GDP將萎縮5.6%。由於東京及鄰近都道府縣本月初進入緊急狀態，料1至3月季度經濟活動放緩。

（綜合報道）

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