基金Kynikos 沽空特斯拉5年終放棄

改押注看跌期權 免損失過大

查諾斯在去年8月仍在批評特斯拉的「欺詐文化」，質疑其透過激進會計手段美化財報。不過在特斯拉在去年12月獲納入標普500指數前，查諾斯開始動搖，透露已削減對特斯拉股票的空倉。去年底他向彭博社稱，雖未見過特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）本人，也沒跟他說過話，但若有機會見面，會向馬斯克說：「到目前為止，你做得很好。」金融數據公司S3 Partners的分析顯示，特斯拉股價在2020年飈升743％，令「空軍」損失近400億美元。截至周三，在2021年迄今的12個交易日，特斯拉股價累近升逾20%。

買入看跌期權而股價下跌，可選擇不履約，賠掉期權金，虧損相對有限。但若沽空股票，卻是向別的投資者借來股票，以當前價格出售。若這些股票之後價格向上，就要以更高的代價買回股票還給別人。由於特斯拉升浪勢如破竹，直接沽空其股票損失慘重。

查諾斯似乎注意到新任美國總統拜登推動綠色能源政策，將繼續對特斯拉股價有支持作用，但他對特斯拉的天價估值仍持負面態度。查諾斯指出，2019年初預估特斯拉在2022及2023財年的每股收益，仍高於目前的水平，儘管當時特斯拉的股價（經拆股後調整）只有50美元。

（綜合報道）

[國際金融]