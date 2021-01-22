拜登煞停美加油管合作項目 推翻特朗普決定 《華爾街日報》：等同掌摑盟友

勢打擊艾伯塔省經濟 杜魯多表失望

肯尼在新聞發布會稱，撤銷油管計劃，將打擊加拿大及艾伯塔省的經濟，並使艾省納稅人損失了向該項目投資的超過10億加元（約61億港元）公帑。他聲言，這是美國「新一屆政府成立首日，對美國的最重要盟友和貿易伙伴的侮辱」。肯尼又批評拜登的過渡團隊，拒絕與艾省官員會面商討這問題。他說：「我認為這並非對待朋友的方式。」擁有基石項目的加拿大能源基礎設備公司TC Energy表示，拜登的選擇令其失望，數以千計的工會工人將被解僱。

艾伯塔省長：美對最重要盟友的侮辱

貫穿加拿大及美國的「基石」項目，計劃由加拿大西部的艾伯塔省油砂礦基地鋪設近1200英里（約1930公里）的管道，南下美國內布拉斯加州，再由當地接入原有的輸油管道，預計每天能輸送逾80萬桶原油前往墨西哥灣的煉油廠。奧巴馬政府在2015年鑑於《巴黎氣候協定》的規範，否決了該項目。但特朗普政府在2017年初上台後又將該項目重啟。由於拜登一直主張再次廢除該項目的開發許可，杜魯多政府已跟拜登團隊商議多周，希望對方不要撤銷油管項目。

環團批油砂骯髒 主張取締

加拿大向美國出口其所生產的80％原油，當中大部分來自油砂。油砂與能源行業是艾伯塔省的經濟命脈，目前為該省提供約1.4萬個職位。在油價去年初暴跌前，油氣行業的特許權，為艾伯塔省的預算貢獻20％。石油行業一直推動基石項目，希望將原油直接輸往墨西哥灣的煉油廠，處理加拿大內陸油砂的重質、低品位原油，從而消除運輸瓶頸，並降低價格。不過環保團體認為油砂是極為骯髒的能源，一直把基石項目視為取締油砂的一部分。但即使基石項目無以為繼，美、加之間除了鐵路，還有許多管道將油砂輸往美國的煉油廠。目前另有兩條連接兩國的輸油管道正在擴建，問題是這些管道是否也會成為拜登政府的打擊目標。加拿大業界正關注拜登政府是否認為不再需要美、加跨境輸油管道網絡。

事實上，拜登政府其他的經濟政策，也需要盟友的協調。拜登提名的財長耶倫（Janet Yellen）早前表示，如果美國與全球其他經濟體取得協調，美國將可承擔更高的企業稅率。她說，期待透過經合組織（OECD）與其他國家就跨國公司稅進行談判，以阻止各國爭相降低公司稅率的趨勢。她指出，若各國取得協調，即使美國提高公司稅率，也可確保美國公司的競爭力。她所指的協調，是暗示其他國家也要提高公司稅。

（綜合報道）

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