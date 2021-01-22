宏基資本向加企放貸4840萬 股東華裔夫婦為加國地主 曾捲逼遷糾紛

明報記者 鄧偉忠

根據公告，今次貸款由兩筆分別650萬加元及150萬加元貸款組成，以年息12厘計，涉及利息金額，折合港幣超過580萬元。

兩筆貸款同時以兩幅估值合共2100萬加元（約1.27億港元）、位於安大略省Markham土地作抵押品。宏基資本稱，授出貸款有助帶來穩定利息收入，作為抵押品的兩幢物業其一現時空置，另一幢為獨戶居民住宅，兩者具有合併發展為高密度住宅項目潛力。

一年期貸款 年息12厘

至於貸款借方的華裔夫婦股東，是當地有名「地主」。加拿大傳媒《The Standard》去年2月3日報道，夫婦二人透過旗下公司Cacoeli Living Inc 在當地擁有7項物業，報道指其中於去年8月買入聖凱瑟琳斯市2B Arlington Ave物業後，聲稱對項目進行修繕工程，但有租戶稱期間受滋擾、被威脅遷離，甚至有租戶交租後仍被指欠租，以及物業屋頂出現滲漏及牆身發霉等，因此成立居民協會關注事件。聖凱瑟琳斯市長Walter Sendzik當時亦回應事件，稱不會容忍有業主滋擾租戶。

不過，報道引述二人回應稱，事件和他們與前業主交收時，資料交接混亂有關，指「逼遷」說法無根據，強調若租戶按時交租，不會被逼遷。二人表示，擬在附例許可下擴建物業，協助聖凱瑟琳市解決房屋短缺問題，以合理價錢向長者提供可負擔單位。