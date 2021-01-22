雅各臣分拆健倍苗苗 已通過上市聆訊

健倍苗苗主要經營品牌藥、健康保健品及品牌中藥，經營共20個主要品牌，包括11個第三方品牌及9個自主品牌，產品包括保濟丸、何濟公及德國「秀碧」等。為加深產品在內地的滲透，集團設立全新天貓賣場型旗艦店，並於去年開幕。

上市集資所得擬用於發展跨境電商

是次上市集資所得，擬用於發展跨境電商、向第三方品牌擁有人取得額外分銷權、開發品牌中藥的產品組合及品牌管理，及為海外營銷及推廣工作提供資金。將來該集團會視乎營運及盈利狀況等因素，考慮派息。

優然牧業擬首季來港上市

另外，路透社旗下IFR引述知情人士報道，優然牧業擬於今年首季香港上市，集資約5億美元（約39億港元），華泰國際及瑞信為聯席保薦人。該公司尋求在下月農曆新年後進行上市聆訊。優然牧業於1984年成立，2015年將業務從伊利分拆出來運營。