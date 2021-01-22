中手游引入金庸IP 首攻港澳台

馬榮成為登錄界面設計視覺效果

公司指出，此款遊戲公測前一周，獲區內逾百萬名玩家預約。根據資料，此款遊戲主打金庸武俠小說，結合公司所持《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《倚天屠龍記》系列IP，各書中人物均會登場。此外，港產漫畫家、《風雲》作者馬榮成為其設計登錄界面視覺效果，而登錄主題曲則選用無綫於1983年拍攝、黃日華主演的《射鵰英雄傳系列》主題曲《鐵血丹心》。

於台灣方面，公司則與知名YouTuber谷阿莫等當地「KOL」合作，以加強本土化。公司昨日強調，本次遊戲上線，體現了「堅定的港澳台發行策略」。翻查公司招股書，截至2019年上半年，中手游有至少5隻IP為中港澳台地區授權，包括《妖精的尾巴》、《叛逆的魯路修》等；此外，亦有4隻IP為全球授權，包括《真•三國無雙》。不過，公司此前一向都未有在內地以外市場上線遊戲。