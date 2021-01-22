經濟

摩通料22隻中概股 符合「回歸」條件

【明報專訊】港交所（0388）過去兩年陸續迎來10隻中概股回歸，今年則盛傳嗶哩嗶哩、騰訊音樂等公司亦有意回港作第二上市。摩根大通則發報告表示，最新估計有22隻中概股符合第二上市快速通道資格。報告指出，自去年9月以來，市場上發生影響中概股的兩件大事，分別為港交所批准企業版同股不同權（WVR）架構公司回港作第二上市，以及美國總統簽署《外國公司問責》法案，意味中國公司的美國預託證券（ADR）要向當局交出審計底稿，惟措施仍有3年延緩期。

拼多多百度騰訊音樂等均符合

摩通認為有望回歸的中概股名單，按市值大小排序，分別為拼多多、蔚來汽車、百度、嗶哩嗶哩、好未來教育、騰訊音樂、攜程、唯品會、愛奇藝、汽車之家、新浪微博、歡聚集團、世紀互聯、虎牙、前程無憂、搜狗、陌陌、諾亞中國、小牛電動 、晶科能源、360金融，以及海亮教育。根據報告，截至前日此批中概股市值約為4280億美元（約為3.3萬億港元），其中拼多多獨自佔據半壁江山，市值約為2077億美元（約為1.62萬億港元）。現時中概股回港一大障礙為掛牌時間，因港交所規定，依《上市規則》第19C章來港的中概股，須有不少於兩年的於合資格交易所的財務紀錄。摩通名單中，拼多多為上市時間最晚的公司，其於2018年7月26日掛牌。

相關字詞﹕第二上市 拼多多 中概股

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