摩通料22隻中概股 符合「回歸」條件

【明報專訊】港交所（0388）過去兩年陸續迎來10隻中概股回歸，今年則盛傳嗶哩嗶哩、騰訊音樂等公司亦有意回港作第二上市。摩根大通則發報告表示，最新估計有22隻中概股符合第二上市快速通道資格。報告指出，自去年9月以來，市場上發生影響中概股的兩件大事，分別為港交所批准企業版同股不同權（WVR）架構公司回港作第二上市，以及美國總統簽署《外國公司問責》法案，意味中國公司的美國預託證券（ADR）要向當局交出審計底稿，惟措施仍有3年延緩期。