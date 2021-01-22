李小加構思「滴灌通」助中小企融資

傳統金融機構資金「精準導入」中小企

內媒《第一財經》報道稱，李小加解釋「滴灌通」概念靈感來源於以色列，因該國雖缺乏水資源，卻善用滴灌技術，最終成農業大國。他指自己亦希望將傳統金融機構的資金「精準導入」私人中小企，相信做法可為交易所培養潛在上市企業。他續表示，計劃仍在初步構思階段，但見到現時全球主要交易所均主要從事股票融資，自己則希望探索新型金融服務，如為公司的現金流或收益權融資，令企業融資不再是「高高在上」。

稱美貨幣正常化將帶來震盪

除個人前路外，李小加亦於會上提及兩大市場潛在風險，分別為地緣政治風險，以及美國寬鬆貨幣政策的潛在後果。他表示，美國債務高企，再加上預算赤字，若未來貨幣政策正常化，將會對市場造成一定震盪。他又表示，現時美國實行零利率政策以及新貨幣政策，兩政策未來或出現「副作用」。他表示，相信全球投資者未來數年將會轉而配置中國資產，而香港亦將從中獲益。