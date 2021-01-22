經濟

久康就除牌決定提司法覆核 轟復牌條件「加碼」 錯誤計算死線期限

【明報專訊】港交所（0388）於2018年實施新例，加快將長期停牌上市公司除牌，措施逐漸引發多家被勒令退市的細價股反彈，其中已經停牌兩年半的久康國際（0850）日前向高等法院申請司法覆核，質疑港交所在公司滿足復牌條件後再「加碼」，卻未有給予額外時間，錯誤計算限期，要求推翻上市覆核委員會取消公司上市地位的決定，將案件發還上市覆核委員會重新再作決定。

明報記者 陳偉燊

根據入稟狀指出，久康於2019年11月8日已滿足港交所最初提出的復牌條件，包括刊發2017至2018年度業績等，但港交所上市科在同年11月5日才去信其法律顧問指出，要求要按上市規則第13.24條及新指引新增條件，要求公司滿足「需要有可行及持續業務」條件。

指控聯交所違反《基本法》

上市委員會其後於去年3月20日會議上，以久康未符新指引條件作出除牌決定，公司同年12月10日申請覆核亦告失敗。久康認為，港交所在計算給予時間方面出現法律上的錯誤，質疑上市科其後增加條件，並以此為由取消上市地位的做法不公，亦未有按承諾給予新例實施後12個月過渡期，有違程序公義及自然公正原則，做法有違合理性。

入稟推翻港交所裁決成功例子不多

同時，其入稟狀更提出，今次案件亦反映聯交所有違《基本法》，未能保護兼剝奪申請人的物產權。

事實上，在久康今次提出司法覆核前，已有至少6家上市公司入稟尋求推翻港交所的裁決。但是除區塊鏈集團（0364）大股東蔡振榮提出的司法覆核，一度獲高院頒發臨時禁制令，禁止聯交所採取行動，及國家聯合資源（0254）的司法覆核程序延緩，最終上市覆核委員會推翻除牌決定，兩者結果較正面之外，龍潤茶（2898）及航標控股（1190）兩宗個案仍留待聆訊。中國趨勢（8171）的申請更失敗告終，正待上訴。最早採取行動的鎳資源國際在未等及結果時，更在去年2月14日遭除牌。另一去年尾聲稱擬提出司法覆核的康柏控股，亦在未趕及行動時已在去年尾除牌。

久康前管理層去年11月被商業罪案調查

值得留意的是，在今次久康入稟力保上市地位前，集團在去年11月下旬更被商業罪案調查科搜查處所，並帶走紀錄及文件，事件涉及集團前身投融長富多名高管涉嫌造虛假交易，誇大2016及2017年度營業額，涉案金額高達118.8億元。集團其後稱業務營運照常。

相關字詞﹕國家聯合資源 區塊鏈集團 港交所 久康國際

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