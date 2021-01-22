三大中資電訊商聯手 促紐交所覆議除牌決定

至少25工作日後舉行覆議

三大電訊股昨日均收市報跌，中電信及聯通分別跌1.7%及1.8%，中移動則微跌0.1%。三家公司昨早齊發公告，表示為保護公司及股東合法權益，已於美國東部標準時間1月20日向紐交所提出書面要求，要求紐交所董事會的一個委員會覆議退市決定。根據紐交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。三家公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停其ADR買賣。

中移動、聯通及中電信表示，不保證能推翻紐約證交所決定的覆議要求，或在覆議該決定前暫緩暫停ADR要求一定能成功。

三大電訊商又稱，自1997年10月、2000年及2002年在美國上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規、市場規則及監管要求，依法合規營運，將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，以保護公司及股東的合法權益。