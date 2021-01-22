中產見通縮 基層仍面臨通脹

【明報專訊】本港基本通脹在上月終見輕微跌幅，從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在12月份剔出一次式措施影響後，按年變動率分別為0.4%、-0.3%及-0.1%，反映乙類及丙類住戶已錄得基本通縮。這兩類是反映的是每月平均開支較高的住戶，乙類為介乎24,500至44,499元，丙類為介乎44,500至89,999元。反而每月開支最低的甲類，即開支介乎5500至24,499元的住戶，仍然面臨基本通脹0.4%。
受惠紓困措施多 甲類物價指數「離地」
甲類消費物價指數按年跌0.7％，基本通脹則按年升0.4%。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照解釋，甲類主要為低收入住戶，大部分以居住政府公屋為主，期內受惠於多項的政府的紓困措施，令甲類消費物價指數與基本通脹出現較大差距。華僑永亨銀行經濟師李若凡則表示，低收入家庭較多從事飲食及零售為多，第四波疫情對相關行業的打擊較大，亦會影響家庭的收入，亦收緊各方面的支出。
乙類消費物價指數按年跌0.9％，基本通脹則按年跌0.3％；丙類消費物價指數按年跌0.5％，基本通脹則按年跌0.1％。關焯照表示，乙類和丙類家庭收入較高，主要以住私人房屋為主，未能受惠於政府多項的紓困措施，令兩者於消費物價指數與基本通脹的差距較少。關焯照更稱，雖然甲類和丙類於兩方面均出現通縮數字，但數字仍屬於低水平，對實際的生活影響不大。
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