經濟

港基本通脹見負數 11年來首次

【明報專訊】政府昨日公布去年12月消費物價指數（CPI），與2019年同期比較，跌0.7％，較11月的跌幅擴大，表現更差於市場預期，為連續6個月通縮。若撇除所有政府一次式紓困措施的影響的基本通脹率，亦是11年來首次出現跌幅，按年跌幅小於0.05%。

整體通脹率按年跌0.7% 大於預期

自去年7月起，本港開始出現通縮，但撇除一次措施後的基本通脹仍保持上升，至上月終見負數。12月基本通脹率按年微跌，低於去年11月的0.3%按年升幅。而整體通脹率按年跌0.7%，大過市場預期的0.3%，主要基於外出用膳費用升幅收窄，以及私人房屋租金跌幅擴大所致。

若細分不同的類別分析，外出用膳費用按年接近持平，但按月跌0.8％，私人房屋租金按年跌0.5%，按月跌0.1％。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，受第四波疫情及限聚令影響，市民外出消費的機會減少，連帶相應的支出亦減少。李若凡更指出，餐飲行業亦因限聚令措施，於期間進行多項的促銷吸客，令外出用膳相應的價格下調。至於私人房屋租金按月比跌至負數，顯示私人房屋租金亦受到香港整體經濟轉差所影響，租金幅度正逐步回落。

至於整體食品價格方面，12月按年仍升2.2％，但按月跌0.1％。李若凡表示，基於全球多地的封關措施，影響新鮮蔬菜和牛肉等食品的供應不穩定情况，連帶供應價上升，令部分產品價格上調。李若凡更稱，第四波疫情影響下，在家工作和在家用膳情况增加，帶動各項食品的需求，亦令食品價格有上調的壓力。

關焯照：未到持續通縮階段

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則表示，出現基本通脹率零跌幅情况，主要基於第四波疫情令本港各方面的產品價格受壓。但他認為，本港既沒有通脹，亦未到持續通縮階段。李若凡則表示，通縮出現受短暫因素影響，形容目前的通縮情况不算嚴重。她更預計，今年1月的消費物價指數有望回覆正增長，主要基於去年1月為疫情爆發初期，令今年1月按年比的基數較低，數字顯示上較為樂觀。

政府發言人表示，期內基本消費物價通脹率緩和至接近零的水平，合計全年的基本消費物價通脹率平均為1.3%。受本地第四波疫情和因而實施的社交距離措施影響，外出用膳價格在上月顯著偏軟，同時私人房屋租金的按年跌幅輕微擴大。然而政府稱，消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退，整體價格壓力在短期內應會維持非常輕微。

相關字詞﹕12月消費物價指數

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