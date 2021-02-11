比亞迪配股籌299億 股價先跌後升

發行股份未超標 仍有配股空間

比亞迪日前傳出以每股222至228元的價格配售H股股票，集資最多276億元，今次最終規模更大，達298億元，配售價則以市場傳聞的中間定價。今次配售的1.33億股新H股，約佔經擴大已發行H股數目約12.69%及發行後經擴大已發行股份總數約4.65%。

據中證監上周的批覆，比亞迪可增發不超過1.83億股境外上市外資股，今次發行的1.33億股只佔1.83億股的72.6%，意味比亞迪尚有再次配股的空間。

據內媒報道，比亞迪董秘李黔指出，比亞迪完成298億元H股閃電配售，成為過去10年亞洲汽車行業最大的股票融資項目，也是本港史上最大的非金融企業新股配售。據稱，今次交易吸引了全球眾多長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。

B股趁高集資 沛嘉醫療籌8.23億

另外，B股亦陸續趁高集資，昨晚據銷售文件顯示，沛嘉醫療（9996）擬配售2800萬股新股，配股價介乎28.28至29.38元，較昨日收市價折讓約1.9%至5.6%，集資最多8.23億元。