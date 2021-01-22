北水潮退 港股3萬點曇花一現 港股通淨買入減兩成 沽空率3個月高

明報記者 廖毅然

恒指走勢與北水息息相關，昨日早段北水仍持續流入，恒指因而衝破三萬點，最高曾見30,135點。然而午後上海港股通買盤漸減，甚至有一段時間出現淨沽盤，恒指亦同時倒跌（見圖1），最多曾跌217點。收市則報29,927點，跌34點，終止5連升。科指走勢亦相近，早段曾上望一萬點，高見9981點，收市倒跌75點，報9809點。

大市沽空率持續回升，昨日進一步升至15.87%，是超過3個月以來最多（見圖2）。截至昨晚11時45分，恒指夜期報29,840點，低水88點。

騰訊曾見700 熱炒股回吐

北水淨買入減少，昨日錄162.63億元，按日減兩成，整體港股通成交減至825.62億元。資金仍然以淨買入騰訊（0700）為主，錄39.41億元。但該股昨日高見700元後曾倒跌，收報682.5元，升0.4%，成交191億元，四成來自北水。

除騰訊衝高回落之外，不少熱炒股亦回吐，小米（1810）跌3.1%，阿里巴巴（9988）跌2.4%，安踏（2020）跌2.2%，友邦（1299）、吉利（0175）、藥明生物（2269）等跌逾1%。科技股方面，中芯國際（0981）跌5%，明源雲（0909）及微盟（2013）均跌逾4%。

專家警告港股不便宜有風險

北水連日南下，內地天風證券分析師宋雪濤則警告港股有風險，認為以市盈率、市帳率等指標看，港股實際上並不便宜，便宜只是相對A股而言。該行更認為，近日大量資金南下，只是因為追捧內地「白馬股」（即高增長A股）的資金，流入低估值和業績有改善的股份，所以流入港股與流入周期金融板塊的邏輯是一樣的，都只是短期風格切換，不代表市場的長期投資方向發生變化。

港股終止連升之際，A股報捷，上證昨升穿3600點創5年高。滬深300指數亦升1.6%，報5564點。

國際投資者則看準中資股，據內地《證券時報》報道，挪威政府全球養老金近日廣招中國股票的基金經理，一類主管中國在岸股票資產，另一類則主管離岸中資股。加拿大養老金計劃投資委員會亦在尋找中國操盤手。