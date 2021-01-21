經濟

香港地產

唐楚男等撤辣後6500萬購蘭桂坊舖

【明報專訊】政府就非住宅物業撤銷雙倍印花稅後，不少資深商舖投資者再度活躍起來。土地註冊處資料顯示，中環蘭桂坊5號地舖，上月於減辣後以6500萬元易手，以商舖面積約800方呎計，呎價約8.13萬元，慳約280萬元辣稅。買家為星東有限公司，公司董事唐楚男及蔡克昭，二人均為資深舖位投資者。翻查資料，對上一次二人聯手入市，已是2019年，當時二人以2430萬元購入尖沙嘴加拿分道嘉芬大廈地下Q號舖。

另市場消息指，旺角彌敦道717號八珍樓地下C舖連租約易手，商舖面積約600方呎，原業主以3300萬元放售，最新以3200萬元售出，減價100萬元或3%，呎價5.33萬元。商舖現由藥房以月租5萬元租用，即買家可享租金回報不足2厘。原業主2011年3000萬元購入，持貨10年，帳面獲利200萬元或7%，若連使費計料僅獲微利。

天晉車位310萬沽 逾6年升六成半

此外，車位在疫市下錄高價成交。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳天晉1期停車場1樓雙號車位，以310萬元成交。原業主2014年約188萬元一手購入，持貨6年多，帳面獲利約122萬元或近65%。據悉，天晉1期車位做價為近年區內之冠，成交價曾高達330萬元，但近一年經濟回落，去年第四季曾有車位僅以290萬元成交，是次成交則反映做價有所回升。

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