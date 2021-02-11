The Campton周日推84伙 596萬元起

MONACO今次輪銷售133伙

另會德豐地產啟德MONACO今次輪推售133伙，過去3日共收2270票，以公售120伙計，超額18倍（另13伙招標），其中九成屬首輪銷售向隅客再入票、即市場俗稱的「復活票」，其餘一成為新入票準買家。至於南豐日出康城LP10，周六開售的179伙，今日將截止認購，市場消息指，過去7日收逾4700票，超額25倍。

此外，市場再錄得大額一手餘貨成交，其中新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，連錄兩宗4房成交，包括2座2樓B室，實用1834方呎，成交價3500.3萬元、實呎1.9萬元；另12座1樓B室，實用1837方呎，成交價3379.3萬元、實呎1.83萬元，單日吸金近6900萬元，兩單位之前均曾遭撻訂，新買家均享1440日即約4年長交期。

LP10今日截飛 一周暫收4700票

新地（0016）沙田九肚雲端，透過招標售出APEX I 座2、3樓複式C室，實用1772方呎，成交價3685.7萬元、實呎2.08萬元，買家成交期720日及可提前入住；同系元朗GRAND YOHO第2期亦以1528.6萬元，售出8座13樓實用907方呎F室4房戶，實呎1.68萬元。

路勁（1098）元朗錦田山水盈，同樣透過招標連售3個特色戶，套現3090萬元；最貴一伙為10座頂層連天台D室，實用744方呎連天台，成交價1138萬元、實呎1.52萬元。

另外，美聯住宅部行政總裁布少明表示，只要新冠疫情未有大幅反彈，預計首季整體樓市可延續近日旺勢，其中新盤銷量有機會高見5000宗，挑戰7季新高。