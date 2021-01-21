美孚新邨本月30宗成交勢超上月

上述單位原業主1994年僅以120萬元購入單位連車位，帳面獲利1990萬元或約16.6倍。據悉，同座中層B室，上月曾以2270萬元成交，由於該單位樓層較高，能望到海景，令單位成交價相差達160萬元或7%。

賽西湖特色戶連車位3250萬易手

另外，樓齡約43年的北角賽西湖大廈亦錄得今年首宗二手成交。美聯高級分區營業經理胡宗樂表示，賽西湖大廈11座一個頂層連天台戶，實用1090方呎，新近以3250萬元連車位易手，實呎約29,817元，屬市價水平。單位原業主2009年以約1698萬元購入上址，持貨約12年，帳面獲利約1552萬元或約91%。

禮頓山今年開齋 3房5538萬沽

跑馬地禮頓山亦錄今年首宗二手成交，美聯助理聯席董事吳長捷指，成交單位為2座低層B室，實用1240方呎，3房1套連工人套房間隔，近日連車位以5538萬元成交，實呎44,661元，屬市價水平。原業主2011年以4280萬元購入單位連車位，持貨10年，帳面獲利1258萬元或近三成。

美聯首席高級營業經理謝栢鈞稱，天后柏傲山3座中層B室單位，實用735方呎，2房套房連士多房間隔，新近獲外區換樓客以1900萬元承接，實呎25,850元，屬市價水平，為屋苑今年首宗二手成交。原業主2014年11月以1795.4萬元購入上址，持貨6年多，帳面僅獲利104.6萬元或6%。