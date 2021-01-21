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西九商業地王變身「鑽石商廈」 規劃署不反對

【明報專訊】新地（0016）2019年11月以422.32億元、破官地紀錄投得的西九高鐵上蓋巨無霸商業地王，去年向城規會申請由過去獲批的3幢「波浪形」商廈，變身成2幢「鑽石形」商廈，同時要求放寬建築物高度限制，由原先獲批的125米，增加27%至最高159米。據規劃署文件顯示，該署認為改劃符合規劃意向，不反對有關申請，料將於明日城規會獲通過。

指交通配套為周邊居民服務

據規劃署的文件顯示，新地自提出有關修訂方案後，城規會共收到4089份公眾意見，當中2842份（近70%）為反對意見，包括九龍站及柯士甸站屋苑的居民等，指在新冠疫情下，寫字樓需求減少，而有關高廈發展，而有關發展與西九住宅區的發展不相容，亦影響通風及視覺效果。支持修訂方案的意見則指，項目將為區內的全新地標，而項目內提供不少休憩空間，有助改善生活環境。

規劃署認為，修訂的發展地積比率仍保持5倍，符合規劃意向；另項目坐擁優越的交通網絡，更設有購物中心，也能為周邊的居民提供零售服務，故不反對有關申請，料將於本周五在城規會時獲通過。新地等去年9月向城規會遞交修訂的發展方案，將商用空間重新分配，整個項目以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，擬建2幢商廈，較過去核准的3幢減少1幢，涉約256.18萬方呎樓面，較2010年已獲批方案的284.82萬方呎，減少28.64萬方呎或10%。

零售樓面方面，則以地積比率0.95倍作發展，涉及60.28萬方呎，較過去核准的31.65萬方呎，增加28.63萬方呎或90%。擬議方案亦提高休憩用地及綠化空間，休憩用地由原先已核准方案的2.48萬方呎，增加2.69倍至9.15萬方呎。項目另一個發展重點，新地等在一條南北行人走廊之間，打造「西九花園綠徑」，在2樓由北至南貫穿整個項目，可容納遊人，亦設零售店舖、觀景台、主題活動空間、藝術裝置等。

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