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掃管笏每呎補價4373元 低2年前一成 新地興勝補價26.83億 爆疫後最大宗換地

【明報專訊】疫情持續反覆，除樓價外，地價亦有所調整。興勝創建（0896）最新公布，與新地（0016）合作的屯門掃管笏項目（市場稱為星堤2期），剛達成補地價協議，涉及金額26.83億元，雖然為疫情下最大宗的發展商換地個案，但每方呎樓面補地價約4373元，較新地與長實（1113）同區小秀村項目2018年12月補地價低逾一成。

明報記者 林尚民

是次亦為今年首宗發展商完成換地的補地價個案。發展局長黃偉綸去年12月底公布賣地計劃時，已透露預期本季完成補價的私人重建及發展項目共涉約1815伙。

興勝創建公布，上述掃管笏路及管翠路交界一幅地皮，剛達成補地價協議，涉及金額26.83億元，項目可建樓面613,570方呎，每方呎樓面補地價約4373元。項目毗鄰同為新地發展的星堤。

城規批建1326伙 平均每伙462呎

資料顯示，新地與長實小秀村項目於2018年底完成補地價，金額達17.3175億元，地皮面積26.69 萬方呎，以可建樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價約4990元，換言之是次新地、興勝的每方呎樓面補地價，較兩年前回落約12%。

區內對上一幅住宅官地，為去年1月新冠疫情於本地爆發前，首次來港插旗的內房佳兆業（1638）以35億元奪得屯門青山公路青山灣段住宅地，以可建樓面約58.2萬方呎計，每方呎樓面地價6005元。

建7 幢11至20層高住宅大廈

資料顯示，新地、興勝去年11月達成交換備忘錄，是次項目新地及興勝將分別持有75.18%及24.82%項目權益。今次補地價項目，新地等早於2012年已申請發展， 2015年獲批建1044伙。至2019年，項目則獲城規會批建7 幢11至20層高住宅大廈，設兩幢兩層高、約2.46萬方呎樓面的會所，提供1326個住宅單位，平均每伙平均面積由2015年的594方呎，縮減逾兩成至約462方呎。

新地佔項目七成半權益

同區二手方面，項目毗鄰的星堤，上月一個實用1182方呎的1座中層E室4房戶，成交價1230萬元，實呎10,406元。事實上，屯門掃管笏、青山公路一帶近年有不少新樓盤推售。區內最多單位的樓盤，要數恒大（3333）的恆大．珺瓏灣，兩期共1982伙，以及香港小輪（0050）、帝國集團的帝御系列，3期共1782伙。繼去年7月及10月先後推售帝御第一期帝御．金灣及第二期帝御．星濤後，第三期帝御．嵐天亦已獲批預售，提供557伙，將於2022年4月底落成，負責銷售項目的恒地（0012）今日將公布項目開售部署。至於上述帝御．金灣及帝御．星濤，首張價單折實平均實呎分別為13,578及14,585元。

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