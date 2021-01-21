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經濟
2021年1月21日星期四
技術取勝
投資策略
馬雲連月首露面 人行即再出招 定義市佔逾半屬壟斷 支付寶或觸犯
視像出席教師活動 「更堅定投入教育公益」
新規料封殺餘額寶理財通
「天貓香港」登陸 料撼HKTVmall
攪局基金Elliott撤港
議員籲停供強積金半年 政府再反對
恒指受制三萬點 半數藍籌跌 成交連續兩日逾3000億 北水規模略減
大市沽空率升至15% 近兩月最高
比亞迪配股 較昨收市價最多折讓9%
莎莎首3季營業額跌54% 將專注本地客
財團擬15億私有化開元酒店 每股H股作價18.15元 較停牌前溢價25%
大新銀行料今年稅貸業務持平 遜預期
證監與泰國簽備忘錄 最快半年落實基金互認
中駿：分拆物管未定時間表
數碼通：大欖隧道應用港首個5G智慧交通系統
Netflix訂戶首破2億 毋須靠融資推動增長 股價早段升17%
交易暢旺 大摩上季利潤升逾半
LG手機研「出售退出或縮減」
張兆聰：阿里健康京東健康挑戰高位
張兆聰：康哲估值殘 回升有勢可跟
李曉佳：沒有主題 海洋公園怎賺錢
技術取勝：中生製藥倘升破8元動力增
Mastercard伙HKTaxi推「街車付款」功能
周顯：港漂朋友消息：馬雲身在新加坡
湯文亮：頂到現在的 都是好老闆
掃管笏每呎補價4373元 低2年前一成 新地興勝補價26.83億 爆疫後最大宗換地
西九商業地王變身「鑽石商廈」 規劃署不反對
美孚新邨本月30宗成交勢超上月
公司客付4950萬辣稅購義德道特色戶
The Campton周日推84伙 596萬元起
唐楚男等撤辣後6500萬購蘭桂坊舖
大灣區旅遊或短住 可買醫療卡 長居工作退休 宜購獨立醫保
灣區須知：居內地3種情况 相應3種醫療保險
人口老化商機 李黃倩儂棄校建長者智能公寓
財務策劃師：入住須買債券 留意違約風險
技術取勝：中生製藥倘升破8元動力增
【明報專訊】金蝶30元可分段收集（圖）
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