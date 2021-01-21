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張兆聰：康哲估值殘 回升有勢可跟

【明報專訊】港股繼續向好，北水湧入科技股，騰訊（0700）、美團（3690）和京東（9618）齊創新高，被美國制裁的股份也有資金流入，但中芯（0981）、中海油（0883）和中移動（0941）都先升後跌，北水流入似乎未能抵消獲利沽壓。近日市場氣氛熾熱，但可能每天淨買入超過200億港元已是短線的極值，波動性會逐漸增加。傳統醫藥股低位企穩回升，康哲（0867）回升有勢，可跟進。

紫金五礦江西銅 強勁反彈

美國財長耶倫表示，趁現在利率低企，政府應積極發債、大幅增加開支來刺激經濟，同時正積極研究發行50年期債券。耶倫當聯儲局主席時已非常鴿派，現在成為財長，面對低利率和經濟衰退，在刺激經濟上已表明有大動作（act big），消息刺激美股上升，10年期債息則在1.1厘水平徘徊。美匯指數稍為回軟，由90.7回落至90.3，資源商品價格反應不大，但昨日港股的資源股如紫金（2899）、五礦（1208）、江西銅（0358）等都出現強勁反彈。

2020年內地公募基金共發行3.18萬億元，近50%可投資港股。但可以買卻不一定會買，基金經理都是跟着賺錢效應走，2020年是炒A股的抱團股，升到你唔信。合理與否不重要，賺錢便可以了。現在港股起動受追捧，加上新發行基金多能投資港股，內地民眾配置股票趨勢也令港股受惠。坦白說，港股不算便宜了，但估值是一個相對概念，當茅台只有10％的增長，市盈率卻達60倍、70倍，騰訊、阿里（9988）就根本不太昂貴。又或者，如大家憧憬科技股能炒到像A股抱團股的估值，當前便只是升市起點。現時不用想太多，跟着資金走便可。市况會波動，但跌了會回升，並在寬鬆政策逆轉前升得更高。

至於喜歡追落後的則可留意傳統醫藥股。醫藥股曾經是明星板塊，但集採政策實施後，藥價定期被大幅劈價，傳統醫藥股都變得沉寂，甚至乏人問津。上月集採剛過去，石藥（1093）、中生製藥（1177）和康哲股價波動不大，更沒出現跌浪，反映估值已低殘得跌不下去。當中康哲過去3個月更上升20％，表現不遜同期恒指。

石藥中生製藥 短線有爬升空間

事實上，面對集採制度，傳統藥企都積極研發創新藥，佔比也在逐步提高。現在設局是估值低殘，但並未反映創新藥帶來的盈收增長。康哲動力最強，但石藥和中生製藥都出現小雙底回升，短線仍有爬升空間。

張兆聰

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