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LG手機研「出售退出或縮減」

【明報專訊】面對手機市場的激烈競爭，韓國LG電子在手機業務過去5年虧損約45億美元後，正考慮是否撤出手機市場。《韓國先驅報》報道，LG電子行政總裁權邦錫向員工發出備忘，透露手機業務即將面臨轉變。LG電子的管理層透露，是時候「冷靜判斷」，作出「最佳決定」，現正考慮「出售、退出或縮減」手機業務等選項。

該內部備忘稱，原手機部門的60%員工，將被調往其他職位，但未透露剩下的40%員工將會留任手機部門，又或被裁員。LG證實備忘的內容屬實，但尚未作出任何決定。LG發言人稱，LG電子管理層致力於作出任何必要的決定，以解決2021年的移動業務挑戰。

Google前工程師獲特赦

此外，美國總統特朗普卸任前夕為143人特赦或減刑，當中包括Google前工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski），他因竊取Google自動駕駛技術而於去年8月被判監18個月，但獲准於疫情消退才服刑。案情指他離職前，將Google的1.4萬多份文件轉移到自己的筆記本電腦。該案的法官阿爾蘇普（William Alsup）形容，這是「我所見過的最大商業機密犯罪」。

白宮的聲明稱，萊萬多夫斯基已為「自己的行為付出巨大代價」。

（綜合報道）

[國際金融]

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