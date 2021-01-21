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交易暢旺 大摩上季利潤升逾半

【明報專訊】受惠於交易暢旺，專注於財富管理業務的摩根士丹利，上季利潤按年攀升51%至33.9億美元，每股盈利1.81美元，遠高於分析師平均預期的1.3美元。大摩上季收入為136.4億美元，較預期高出20億美元。大摩股價早段向上。

大摩上季的股票及債券交易收入按年增長32％至42.2億美元。在剛結束的季度，大摩完成對網絡券商E * Trade Financial的收購，將進一步推動其散戶交易業務。此外，大摩上季的交易諮詢及承銷股票和債券的收入亦按年增長46％至23億美元。由於大摩主要為富豪、大型企業及基金經理提供服務，因此與其他大街銀行（Main Street banks）相比，其面對的消費者失業及小企業倒閉的風險較小。大摩的競爭對手高盛上季的利潤也按年增長逾1倍至45.1億美元。

耶倫：與OECD研加企業稅

此外，美聯儲前主席耶倫在美國財長提名確認聽證會表示，將透過經合組織（OECD）與其他經濟體合作，尋求提升企業稅率。她認為，若能與其他經濟體協調，美國有能力承擔更高的企業稅率，即使稍微提高一些企業稅，美國企業也將保持競爭力。但她強調，在疫情過去後才會推動加稅。

在競選總統期間，拜登提議將企業稅率由目前的21%提高到28%。在特朗普政府於2017年減稅前，美國企業稅率為35%。耶倫又稱，考慮通過「按市值計價」機制，對未實現的資本收益（unrealized capital gains）徵稅的可能性，令部分華爾街人士感到意外。

（綜合報道）

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