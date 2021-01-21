Netflix訂戶首破2億 毋須靠融資推動增長 股價早段升17%

Netflix表示，已能產生超出所需的現金，毋須再透過融資來推動業務增長，未來將致力於控制債務水平，消息刺激該公司股價昨早段升17%至577.77美元創新高。

富國將Netflix目標價由510美元上調至700美元，另有至少15個經紀商上調其目標價。Netflix股價上揚，帶動納指早段升1.7%創新高。拜登準備宣誓就任美國總統之際，大摩等業績勝預期，道指早段升逾100點，標普500指數創新高。

Netflix在2017年的訂戶總數才跨越1億大關，近年積極發展海外業務。疫情之下，大多電視網絡暫停節目製作，而Netflix擁有大量影片庫存，且很早就籌備了節目製作，以提供更多全新內容（相關新聞刊C3版）吸引訂戶。

上季收入按年增逾兩成

該公司上季收入按年增長逾兩成至66.4億美元，超出分析師預期。但利潤下滑至5.42億美元，每股收益1.19美元。對上一年同期分別為5.87億美元及1.3美元。Netflix預期，今年首季用戶增長600萬。分析師平均預計，Netflix本季每股收益達1.36美元。

今年現金流料收支平衡 研回購股票回饋股東

該公司最新預計，2021年的現金流將達到收支平衡，較之前預測的負10億美元有所改善。Netflix表示，正考慮回購股票，向股東返還現金。倘若成事，將會是該公司2011年以來首次。這有別於迪士尼取消了2021年1月的派息，將資金投放於串流媒體等直接面向消費者的業務。

Disney+近期發展迅速。自2019年11月推出以來，其訂戶數目已接近9000萬。該公司最新預計，到2024年，全球訂戶將達2.6億。華納媒體（WarnerMedia）的HBO Max串流平台於去年5月啟動，但發展速度不及對手。不過該公司已計劃在戲院及HBO Max，同步上映今年推出的所有電影，以吸引訂戶。Comcast的串流媒體平台Peacock，現提供免費及收費的選項，註冊用戶約2600萬。其他新競爭者還包括本月初推出的Discovery+，以及計劃於3月在北美及拉美推出的Paramount+。

Netflix在致股東信表示，公司的策略是持續改善服務，使其成為訂戶的首選，過去一年的表現是這策略的明證。Netflix聯合行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）稱，Netflix仍有很大的增長空間，即使在美國市場，Netflix的家庭普及率已達60％，但Netflix的收看時數仍不到電視總收看時數的10％。

（綜合報道）

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