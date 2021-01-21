經濟

數碼通：大欖隧道應用港首個5G智慧交通系統

【明報專訊】數碼通（0315）與三號幹線（郊野公園段）公司昨日宣布，於大欖隧道應用全港首個行車隧道和公路的「5G智慧交通安全管理系統」，系統結合SmarTone 5G網絡、IoT動態偵測相機、機器學習、人工智能分析及雲端視像分析平台等嶄新技術，高速傳送隧道範圍影像至控制室，用以實時偵測及識別誤入隧道範圍的非道路使用者，提升交通安全及隧道的營運效率。

實時識別誤入隧道範圍非道路使用者

數碼通形容，集團是現時本港唯一網絡商於大欖隧道提供5G網絡覆蓋。數碼通指出，5G的高速、高頻寬可有效支援「5G智慧交通安全管理系統」。當中IoT動態偵測相機會安裝在隧道範圍內的指定區域，利用5G網絡將高清影像連接到雲端的視頻分析系統，以實時識別任何誤入隧道範圍的非道路使用者，如行山人士、騎單車者，立即作出跟進，預防意外發生。

數碼通稱，系統方便隧道管理公司24小時實時自動監察管道或隧道限制區內情况，如有意外發生，可即時應變，亦可提升營運效率。

數碼通商業市場部總管梁文畧表示，透過高頻寬及支援高速強勁上載的5G 網絡，可實時極速傳送高清4K影像、支援即時影像分析，有效提升隧道營運效率及交通安全。三號幹線總經理張富枝表示，由於隧道鄰近大欖郊野公園及單車徑，安裝新系統將有效偵測行山人士及騎單車者誤入隧道管轄範圍，防止意外發生。

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