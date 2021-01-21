大新銀行料今年稅貸業務持平 遜預期

鄧子健指出，整體經濟不景，市民借貸時更為小心，而疫情防控改變生活模式，例如對食肆設限，市民又減少了機票、旅遊相關消費等，令去年信用卡消費有明顯跌幅。他預期私貸下跌會持續至年中，但期望在疫苗幫助下，帶動經濟和貸款市場重拾升軌。他又指貸款質素較去年差，但整體平穩仍在預期之內。

原預期雙位數增長

大新於去年10月開始稅貸推廣，鄧子健表示，因為近兩年稅務局較遲發出稅單，導致截至去年底市場稅貸申請人數下跌雙位數，大新則按年持平。不過進入今年客戶陸續收到稅單，申請已經陸續提升，該行客戶平均申請稅貸的金額按年持平在約20萬元。他預計至本年度推廣至4月完結後，稅貸業務將與去年持平，未能達到原來預期的雙位數增長。

鄧子健：稅貸再降息空間不大

大新稅貸最低息率為1.38厘，貸款額上限10萬元。有其他銀行及後推出更低的息率，問及大新會否下調息率，鄧子健認為難以做到市場最低息，再降息的空間不大，會將資源投入推廣。