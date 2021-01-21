財團擬15億私有化開元酒店 每股H股作價18.15元 較停牌前溢價25%

明報記者 陳偉燊

開元酒店周二（19日）開始停牌，停牌前股價報14.56元，該股將於今日復牌。開元於內地管理在營及待開業酒店合共512間，擁有合共約9.87萬間酒店房間。集團自2019年3月上市，當時招股價為16.5元，惟在上市不足一個月跌穿招股價後，股價一直處於「潛水」水平。

上市不足兩年 股價大部分時間「潛水」

集團解釋，今次私有化主要與其H股的流動性相對較低，股東難以於二級市場大量出售股份有關。另因為疫情爆發導致旗下酒店入住率和日均房價顯著下降，前景和未來財務狀况存不確定性，因此退市將提供靈活性，以追求對上市公司而言可能不可行的某些戰略選擇。

紅杉資本佔財團68%股權

根據公告，提出私有化的財團由紅杉資本佔約68%股權，其餘鄭南雁及開元非執行董事江天一等人持股約32%。據收購條款，每股H股作價18.15元，收購價較停牌前股價溢價24.66%，H股私有化總代價約10.01億元；內資股每股收購價為15.18066元人民幣，內資股總收購代價為3.94億元人民幣，折約4.72億港元。今次私有化須獲H股75%出席股東贊成，少於10%反對，以及收到至少90%接納等條件才告生效

陳氏家族有權再售股 套5.7億人幣

完成私有化後，紅杉、鄭南雁、江天一等人組成的財團將持有開元酒店約28.97%股權，為公司第二大股東，其中鄭南雁將出任董事長。至於開元大股東陳氏家族在私有化中，將出售逾908萬股內資股，套現1.38億元人民幣，持股量由44.88%降至41.64%，仍為開元控股股東。陳氏家族有權在私有化一年內行使期權，將另外3759.89萬股股份售予紅杉等人組成財團，再套現5.71億元人民幣（約6.84億元），持股量將降至28.21%。紅杉為首財團將成為大股東，持股達42.4%。