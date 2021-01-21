莎莎首3季營業額跌54% 將專注本地客

港澳方面，莎莎第三季營業額按年跌48.8%至6.097億元，同店銷售下跌45.5%，首三季計營業額為14.66億元，按年跌64.1%；同店銷售亦跌60.4%。集團指出，按季銷售表現改善主要因澳門通關後，帶動內地客交易宗數及銷售大幅反彈，加上政府刺激本地消費的措施奏效，澳門第三季零售銷售按年下跌45%，按季回升1.23倍。

港澳零售店103間 按年減12間

另外，香港銷售仍以本地客為主導，去年12月聖誕節的本地消費氣氛輕微好轉，帶動第三季零售銷售按年跌幅收窄至50.8%。截至去年底止，集團港澳零售店為103間，按年減少12間。集團預計，未來數月經營環境依然嚴峻，會繼續理順店舖網絡，減省租金開支，嚴格控制成本和存貨水平，保留營運資金。另外，亦會調整產品組合，引入受歡迎的熱銷產品，迎合本地顧客需求。另受惠「雙十一」商機，莎莎第三季電商業務銷售按年升65.5%，內地業務按計劃開設新店，第三季零售按年升15.6%，因零售網絡擴張，以及同店銷售增長1.9%，截至去年底內地共有54間分店。