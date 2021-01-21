大市沽空率升至15% 近兩月最高

不過，牛熊證投資者較看好後市，瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，昨日流入熊證資金少於牛證，投資者較看好港股可升穿30,000點，部分恒指熊證投資者在昨日早上恒指回落後，乘機減少損失止蝕離場。目前留在場上，收回價在30,000點以上的資金不多。牛證方面，翁世權表示昨日流入資金有增加，有投資者在獲利後，利用部分資金買入較貼價的牛證博取利潤。

昨收市後 牛證佔街貨比例63%

昨日收市後，牛證佔街貨比例63%，上升4個百分點。收回價在30,000點以上100點的熊證街貨，相對期指張數減少313張，現時收回價在30,000點和30,200點之間的熊證，相對期指張數有近1000張。

此外，科指創新高吸引部分投資者追入，昨日南方東英科指ETF（3033）淨流入為1.35億元。內地散戶追買港股，在A股掛牌的港股ETF熱炒，部分出現逾一成溢價，前晚發出溢價風險公告的華安港股通100 ETF（滬：513900），昨日竟在港股做好下跌停版，昨跌9.88%。