恒指受制三萬點 半數藍籌跌 成交連續兩日逾3000億 北水規模略減

明報記者 歐陽偉昉

恒指昨早升上29,900點左右遇上阻力，午前升幅一度收窄至34點，但尾市再度挑戰30,000點關口，一度高見29,993點，收市報29,962點，升1.08%或320點；國指收報11,949點，升1.83%；科指再破頂報9885點，大升5.44%。主板成交額逾3002億元。截至昨晚11時30分，恒指夜期報29,953點，低水9點。

北水逾39億淨流入 騰訊再破頂

北水買入對象仍為科技股和受美國制裁股份，騰訊（0700）有39.14億元淨流入，昨日再破頂升3.7%，報679.5元。美團（3690）獲摩通上調目標價至450元，昨錄14.63億元淨流入，升9.09%破頂，報372元，為表現最佳藍籌股。小米（1810）被匯豐削目標價，不過北水淨買入16.78億元支持，昨日仍升1.75%。

前日破頂的藍籌回吐，安踏體育（2020）跌3.75%，收報138.5元；友邦保險（1299）跌3.4%，收報105.2元，為表現最差兩隻藍籌；舜宇光學（2382）則跌0.9%，收報219元。中國平安（2318）盤中曾創103.6元上市新高，惟收市倒跌0.39%報101.2元。

溫傑：升浪未完 升穿3萬點沒問題

恒指昨日與30,000點只差一步，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為升穿30,000點沒有問題，南來資金從支持受美國制裁的股票，現時已散展至買入其他科技股，科技股可扭轉11月以來的頹勢。他認為，本港散戶氣氛未到「全民皆股」狀態，若港股繼續向好，連帶基金經理亦要入場追貨，否則表現將跑輸大市，所以認為此輪升浪未完。

雖然北水連續3日超過200億元，不過昨日淨流入較前兩日分別減少11%和23%，買盤佔整體港股通成交額亦由周一的65.1%縮至61.7%。中金發表報告指出，年初至今內地公募基金已募集逾2000億元（人民幣‧下同）資金，大部分可投資一半比例的港股（見圖），加上保險、私募、機構資金比以往對港股的了解已大幅提升，若港股估值繼續吸引，未來每年潛在流入港股的北水可維持6000億元水平。

中金建議選擇優質互聯網及科技龍頭股

中金又指出，港股通資金集中買入少數港股，因此建議選擇以下幾種企業，包括優質互聯網及科技龍頭；較A股有大幅折讓，而基本因素穩健或改善的兩地上市H股；A股相對缺乏的股份類型；以及因近期政治事件令估值大幅下降的龍頭藍籌公司。