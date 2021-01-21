議員籲停供強積金半年 政府再反對

許正宇表示，強積金的強制供款與成員收入掛鈎，如僱員的有關收入下跌，僱主和僱員的強制供款額亦會相應地減少。除了《強制性公積金計劃條例》中訂明的若干豁免供款人士外，目前法例並沒有暫停或緩繳部分或全部強制供款的安排；而有關建議將涉及修改法例，以豁免僱主及僱員停止為強積金供款的責任。

提早領MPF紓困 許正宇：損計劃完整性

事實上，除了今次提出的停供MPF外，早前亦有建議讓市民提早提取MPF僱員供款部分，其後亦遭許正宇否決。他解釋，關於提早提取強積金累算權益、豁免或暫停強制供款，以至以強積金作為借貸擔保等建議，均無可避免會削弱強積金制度作為長期穩定，並可滾存增值的退休儲蓄計劃的完整性。對於有議員提出停供MPF半年，政府理解有關建議背後的良好意願，但經小心分析及權衡有關建議及所帶來的長遠影響後，認為現階段不宜推行。

他重申，政府在過去的不同場合已就議員對紓困措施的不同建議詳細地回應，並解釋各項建議的可行性、影響評估和政策考慮等。