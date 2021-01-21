攪局基金Elliott撤港

稱2018決定 無關政治法制

據接近Elliott的消息人士指，是次決定關閉香港的業務運作，早於2018年初作出，並非因為受到近期區內的政治或法律變化影響。Elliott已經在過去3年，將在港的人手由原先約40人，削減至只有少於20人。

Elliott向投資者發出的備忘更指，今次關閉在港的業務與其長期的計劃一致，已於今年1月1日起結束在香港辦事處的交易及投資活動，轉移現有在亞洲（除日本外）的投資頭寸及新的交易和投資，到倫敦辦事處。

有關報道指，Elliott最近關閉在港辦事處的舉動，與近期股東積極攪局頻頻在日本得手有關。Elliott最近在亞洲最大的舉動，包括投資25億美元到日本科技巨擘SoftBank軟庫有關，並且持續增大持倉，迫使SoftBank創辦人孫正義出手回購甚至採取其他手段，提高公司價值。

遷東京或因當地攪局屢得手

在香港方面，Elliott在過去6年多，與東亞銀行李國寶家族持續糾纏。最近東亞因而呼應股東要求，進行策略性檢討，啟動出售東亞人壽的程序。Elliott更曾經力阻盈大私有化，最終不斷增加持倉至23%，迫使盈大在2012年出資17億元回購股份，賺價3億元。該公司早於2007年在恒基發展（0097）向恒基地產（0012）出售煤氣（0003）時施襲，迫使恒地提高收購價。