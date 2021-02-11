經濟

「天貓香港」登陸 料撼HKTVmall

【明報專訊】內地電商巨頭阿里巴巴（9988）昨日宣布，已成立「天貓香港」南下進軍香港網購市場，現時正開始招募本地商家加入平台，估計平台將於數月內上線。持續逾一年的疫情造就網購平台生意急升，近期多間網購平台更先後推出，今次連阿里亦殺入香港，意味將於本地龍頭港視（1137）旗下的HKTVmall惡戰。

邀商家進駐 美妝服飾家電優先

阿里表示，「天貓香港」目前正廣泛邀請本地及海外品牌，各大小的商家進駐。目前主打的招商類別以美妝、服飾和家電類為先。阿里更表示，基於淘寶香港站現有的電商經驗，希望借「天貓香港」的能力，助本地商家網上開店。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，香港的商場及線下購物服務非常發達及完善，但電商市場仍具有很大的發展空間。陳子堅形容，基於阿里多年來累積了龐大的客戶基礎，淘寶香港站將可與「天貓香港」發揮協同互補的作用，特別是為「天貓香港」上的品牌商家帶來客流量的支持。

阿里更稱，「天貓香港」將會在淘寶手機應程式內登場。未來一段時間，用戶打開手機淘寶，點選香港地區，除了能見到現有淘寶香港站的版面外，也能切換至「天貓香港」頁面瀏覽多個品牌及商品，並進入商戶的「天貓香港」店選購。

沿用內地淘寶網經營風格 彈性大

據了解，「天貓香港」將沿用內地淘寶網的經營風格，各自商家可以選取自家推銷模式、個性化的頁面設計、和自由選取不同的速遞商。相關的運作模式與HKTVmall的風格截然不同，HKTVmall會為不同的品牌及商品等提供推銷方案，商戶的產品推銷設計均由 HKTVmall一手包辦，HKTVmall亦為商家處理速遞服務。HKTVmall近年更主打O2O商店，結合線上及線下的商品銷售模式。

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