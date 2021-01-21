經濟

視像出席教師活動 「更堅定投入教育公益」

【明報專訊】馬雲昨日突然現身，是因為昨日其名下馬雲公益基金會創立的「馬雲鄉村教師計劃」一年一度舉行頒獎典禮。馬雲指，這段時間，「更加堅定全身心投入教育公益的想法」。

「馬雲鄉村教師計劃」自2015年開始，每年為100名鄉村教師提供總金額1000萬元（人民幣，下同）的獎金資助和持續3年的專業發展支持。而每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行馬雲鄉村教師獎頒獎典禮，過去幾年馬雲都會出席，不過今年因為疫情，而要改以視像連線形式進行。

未有公開現身逾兩個月的馬雲，視像所見身形有所發福。他表示，今年因為疫情不能在三亞見面，但強調與教師的約定不變，對他們的致敬更不會缺席，承諾「等疫情過去，一定找時間把大家的三亞之旅補上，到那時我們再見面」。

稱「這段時間一直在學習和思考」

馬雲亦提到過去一段時間在忙什麼，他稱，這段時間與同事一直在學習和思考，「更加堅定全身心投入教育公益的想法」。另據基金會指，這段時間馬雲投入不少精力研究教育公益，此前亦去了一間位於杭州的桐廬縣玉華小學視察。

曾經任職英文教師的馬雲，過去已不止一次公開透露對教育界念念不忘，2017年由阿里合伙人合資13億元於杭州創辦覆蓋幼兒園、小學、初高中的雲谷學校；2019年9月他卸下阿里巴巴董事會主席一職時，更表明退休後將回歸教育事業。

相關字詞﹕教育 現身 三亞 鄉村教師 馬雲

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