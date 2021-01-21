經濟

馬雲連月首露面 人行即再出招 定義市佔逾半屬壟斷 支付寶或觸犯

【明報專訊】「神隱」兩個多月的阿里巴巴（9988）創始人馬雲昨現身網上活動，阿里系股價即彈起（見另稿）。但收市後人行再出招，公布非銀行支付機構條例的徵求意見稿，除了定義支付業務種類及限制業務範圍，更就支付機構業務是否已屬壟斷訂下明確條件（見表），表明涉壟斷的機構可能要把業務分拆。不過，新規未具體界定電子支付市場的覆蓋範圍，因此螞蟻旗下支付寶、騰訊（0700）旗下財付通是否已屬壟斷需要分拆仍是未知數。

明報記者 陳子凌

受馬雲「現身」刺激，阿里巴巴昨天曾升最多一成，收報265元，升8.52%，是近兩個月新高；阿里健康（0241）及阿里影業（1060）也分別升17.1%及3%。不過收市後，人行就非銀行支付機構條例公開徵求意見，對支付業務提出一系列監管新規。截至昨晚11時15分，阿里ADR較港股收市跌2.9%。

支付業務分兩類 不得向備付金支付利息

其中，新規將支付業務分為儲值帳戶營運及支付交易處理兩大類，前者指可開立支付帳戶，利用帳戶內備付金進行電子支付；支付交易處理則不提供帳戶，只負責執行電子支付交易。支付機構不得從事授信活動，不得挪用備付金，亦不能向用戶給予與備付金有關的利息等收益（見另稿）。

當局同時留有註腳，指「兩類業務的具體分類方式和規則由中國人民銀行另行規定」。

新規亦明確非銀行支付機構的市場壟斷定義，包括一間機構在非銀行支付服務市場份額達到二分之一、兩間機構的市場份額合計達到三分之二，或3間機構的市場份額合計達到四分之三。涉及壟斷者，人行可向執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為，甚至按照支付業務類型將支付機構分拆。

據內地研究機構艾瑞諮詢的2020年中國第三方支付行業研究報告，以交易額計支付寶已佔市場份額55.6%（見圖），觸及新規的壟斷條件，連同亦有38.8%市佔率的財付寶，兩者同樣符合壟斷定義，或面對業務分拆。

中國經濟學者胡星斗指出，如果要分拆業務，可能會從服務平台如天貓、淘寶入手；或者從支付範圍像手機增值去界定，這還要人行另行規定。新規明確「同一實際控制人不得控制兩個及以上支付機構」，即如果支付寶要分拆，分拆後是否可由螞蟻全部持有便是未知之數。

內媒：擬廣義計 暫無機構觸壟斷門檻

內媒《第一財經》則引述接近監管人士表示，新規所指的市場份額範圍，是廣義的全國電子支付市場，既包括支付寶之類的條碼支付市場，亦包括銀行卡支付。而按照這界定，目前未有任何一間非銀行支付機構達到三分之一市場份額。再者，新規現時只在徵求意見階段，到正式執行日仍有1年限期讓現有非銀行支付機構整改以符合規定條件。

相關字詞﹕財付通 支付寶 市場壟斷 非銀行支付機構 人行

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