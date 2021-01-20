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香港地產

上月私宅平均呎租34.39元 按年跌6%

【明報專訊】新冠疫情反覆，本港私宅租金連跌4個月；美聯發表最新統計顯示，去年12月以實用面積計算的本港100個主要私宅的整體平均呎租報34.39元，相對去年11月錄得34.47元，按月續跌約0.23%。若以2020年全年累計，相對2019年12月錄得的36.52元，全年租金累積下跌2.13元或5.8%，跌勢明顯。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，樓市買賣交投暢旺，據美聯統計，去年全年樓價僅輕微下跌約0.92%。反觀租務市况因為量寬政策及本港息率低企，部分持貨力強業主以較低租金吸客，令過去一年租金跌幅較明顯。

基於去年租金下滑的情况下，中細價租務比率增加；以2020年美聯物業促成的住宅租務個案，月租在1.5萬元或以下比率，由2019年佔約34.4%增至去年約40.2%；若再細分，去年月租1萬元或以下租務比率，由2019年佔約4.3%增至去年約5.7%；同時，月租逾1萬至1.5萬元租務比率，則由2019年約30.1%升至去年約34.5%。

疫情下 中低價租務比例增

反觀月租逾1.5萬元或以上的比率則按年下跌，月租逾1.5萬元至2萬元的租務個案比率，由2019年約28.8%下跌至去年約26%，月租逾2萬元比率由2019年約36.8%減至去年約33.8%。

相關字詞﹕私宅的整體平均呎租 新冠疫情 美聯樓價指數 美聯物業

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